Das passierte teilweise auch schon vor Kubans Tweet am Wochenende vorher, aber der CDU-Bundestagsabgeordnete ist der, der der Debatte am Montag verstärkt und Aufmerksamkeit verschafft. Und die Kita wird ihr Opfer: Beleidigungen, Hass und Hetze. Die hessische CDU, die im Herbst die Landtagswahl wiedergewinnen will, twittert zwei Tage nach Kubans Tweet am Mittwoch in Person ihres Generalsekretärs Manfred Pentz: