Was seinen Fall so besonders macht: Kenneth Chesebro bekennt sich unter anderem der Verschwörung schuldig. Und gibt zu, dass er das Wahlergebnis in Georgia nach Trumps Niederlage 2020 manipulieren wollte. Chesebro verfasste demnach im November und Dezember des Wahljahres eine Reihe von Memos, in denen er vorschlug, Trump-freundliche Wahlmänner zu ernennen, die Trump als Wahlsieger in Georgia ausrufen sollten. Vor seinem Deal mit der Staatsanwaltschaft hatte sich Chesebro vergeblich bemüht, die Memos als Beweismittel im Prozess ausschließen zu lassen.