5,2 Millionen Erstwähler sind zur Parlaments- und Präsidentenwahl aufgerufen, sie stellen rund acht Prozent aller Wahlberechtigten. Kilicdaroglu will sich den Unmut der Jugend zunutze machen. "Durch euch wird der Frühling kommen", ruft der 74-Jährige von der Oppositionspartei CHP bei einer Wahlveranstaltung vor jungen Leuten in Ankara. Kilicdaroglu steht an der Spitze eines Bündnisses aus sechs Oppositionsparteien und hat Umfragen zufolge gute Chancen, Erdogan in der ersten Wahlrunde am 14. Mai zu besiegen.