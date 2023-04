Dazu nutzte die AKP in der Vergangenheit Partnerorganisationen und Moscheegemeinden. Im Januar dieses Jahres hetzte etwa ein AKP-Abgeordneter in einer Moschee in Neuss. Der Mann rief etwa zur Vernichtung der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, auf. Die Bundesregierung intervenierte. Tatsächlich wurde der Wahlkampf der AKP in Deutschland danach leiser, er findet aber nach wie vor statt. "Es gibt natürlich viele Wahlkampfveranstaltungen, die dann als kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen werden", sagt Kemal Bozay, "Einerseits in den Räumlichkeiten der verschiedenen türkischen Gemeindestrukturen oder in den Moscheen der Ditib oder bei der AKP-nahen Organisation, der UID."