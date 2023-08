Ach so, die Befragungen haben vor einem Jahr, im Sommer 2022, stattgefunden. Ach so, all die Themen - wie Heizungsgesetz und Klima-Kleber - sind da doch gar nicht drin! Ach so, die Ergebnisse spiegeln den beginnenden Krieg in der Ukraine und das Ende der Corona-Pandemie wider. Ach so ...