Bis diese Behauptungen geprüft und als Lüge entlarvt wurden, dauere es relativ lange, so Mölling. Da sei die Lüge in der Zwischenzeit schon weit verbreitet. Das Ziel sei klar: "Wenn Menschen denken, die Ukraine verliere den Krieg sowieso, spielt das in der jetzigen Phase Russland in die Karten. Weil dann Waffenlieferungen in Frage gestellt werden."