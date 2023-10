Ron Prosor, Israels Vertreter in Deutschland, findet warme Worte: Er fühle sich in diesem mit CDU-Delegierten gefüllten Saal in Hürth "wirklich unter Freunden". An die Bundesregierung in Berlin richtet er dagegen Kritisches: "Wir brauchen Deutschlands Unterstützung bei der UNO", so Prosor.