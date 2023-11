Israelischer Botschafter übt Kritik an EU-Debatte um Gaza

Der israelische Botschafter, Ron Prosor, kritisiert im ZDF-Interview vor allem Länder wie Spanien wegen der EU-Resolution zum Nahost-Konflikt. 27.10.2023 | 0:32 min

Nachdem die EU einen Kompromiss zu Gaza beschlossen hat , räumt der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, humanitäre Probleme dort ein. Im Interview mit dem ZDF-Magazin " Berlin direkt " sagt Prosor in Bezug auf den Gazastreifen

Prosor rückt damit in der Debatte um eine zeitweise Waffenruhe und um humanitäre Korridore in Gaza den Fokus auf den Aggressor vom 7. Oktober. Die Hamas habe den Terror begonnen und setze ihn jeden Tag fort.

Prosor: "Wir brauchen keine Besserwisser"

In aller Schärfe rechnet Prosor mit den europäischen Ländern ab, die in den letzten Tagen versucht haben, den Kompromiss des Europäischen Rates stärker gegen Israel zu wenden.

Am Donnerstagabend hatten die Staats- und Regierungschefs sich in Brüssel auf "humanitäre Korridore und Pausen zu humanitären Zwecken" geeinigt, um Hilfe nach Gaza zu bringen. Eine Gruppe um Spanien, Irland und Belgien wollte das Wort Waffenstillstand in der Gipfelerklärung verankern, das war unter anderem am deutschen Einspruch gescheitert.