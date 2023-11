Gazastreifen: EU fordert Feuerpause

Die EU im Dilemma - zwischen klarer Solidarität mit Israel und Forderungen zum militärischen Vorgehen im Gaza-Streifen. Der Ukraine-Krieg droht in den Hintergrund zu geraten. 26.10.2023 | 2:51 min

Die EU-Staaten fordern Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Die sich verschlechternde humanitäre Lage in Gaza gebe Anlass zu größter Besorgnis, heißt es in einer am Donnerstagabend in Brüssel verabschiedeten Gipfelerklärung der Staats- und Regierungschefs.

Schon vor dem Krieg war das Leben vieler Palästinenser von Armut geprägt. Seit dem Angriff der Hamas sitzen im Westjordanland tausende Arbeiter aus Gaza fest. 27.10.2023 | 1:31 min

Erklärung war Streit zwischen den Mitgliedsländern vorausgegangen

Die Europäische Union werde eng mit den Partnern in der Region zusammenarbeiten, um Zivilisten zu schützen, Hilfe zu leisten und den Zugang zu Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung, Treibstoff und Unterkünften zu erleichtern, heißt es in der Erklärung weiter. Dabei wolle man sicherstellen, dass diese Hilfe nicht von terroristischen Organisationen missbraucht werde.

"Mit müder Enttäuschung quittiert" werden dürfte die Erklärung der EU wohl in Israel, so Korrespondent Bewerunge. 26.10.2023 | 2:49 min

Schutz von Zivilisten gefordert

"Zivilisten müssen immer und überall geschützt werden", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel mit Blick auf die Lage im Gazastreifen zuvor. Noch deutlicher wurde Belgiens Premierminister Alexander De Croo. In dem Nahost-Konflikt verurteilte er den Hamas-Terror scharf, sagte dann aber an Israel gerichtet:

Nach der Evakuierung des Nordens haben viele Menschen Zuflucht im Süden des dicht besiedelten Küstenstreifens gefunden. Viele sind jetzt in Chan Yunis nahe des Grenzortes Rafah. 25.10.2023 | 1:21 min

Streit in der EU um Forderungen nach Waffenstillstand

"Man muss wissen, dass der militärische Druck, die Bombardements und natürlich auch das Zulassen humanitärer Hilfe das einzige Druckmittel ist, was Israel hat, um auf die Befreiung der Geiseln hinzuwirken", sagt ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge in Israel dazu im heute journal. "Und natürlich darf Israel nicht einfach die Zivilbevölkerung von Gaza in Mithaftung nehmen, aber die Hamas nimmt die Bevölkerung von Gaza auch in Mithaftung. Und vielleicht dürfte der ein oder andere hier ein ähnliches Signal auch an die Hamas erwartet haben (...)", so Bewerunge weiter.