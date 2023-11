EU-Gipfel zu Nahost-Konflikt: Selbst Plural ist politisch

In Brüssel wird auf einem EU-Krisengipfel darüber diskutiert, wie man dazu beitragen kann, eine Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas zu verhindern. 26.10.2023 | 1:37 min

Es ist die dritte Nachfrage, und die Antwort klingt fast ungehalten: Warum der Plural so ein Problem sei? "Das sollte ich Sie fragen!" Hohe EU-Diplomaten geben sich bis kurz vor dem EU-Gipfel, der Donnerstagnachmittag beginnt, alle Mühe, einen - angesichts der Lage in Nahost - peinlichen Streit kleinzureden. Es geht um "Fenster", um "Pausen", um Singular und Plural. Alles beginnt am Dienstag.

Das andere Wort setzt Stunden zuvor der EU-Außen-Beauftragte, als er eine "humanitäre Pause" fordert. "Eine Pause ist eine Pause", so Borrell. "Also die Unterbrechung von etwas, das danach weitergeht."

Die EU möchte sich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen. Wenn das gelingen sollte: Wie ist der Einfluss der EU im Nahost-Konflikt? Ulf Röller berichtet aus Brüssel. 26.10.2023 | 0:59 min

Recht Israels auf Selbstverteidigung

Wichtig seien "zeitliche und räumliche Fenster", um die humanitären Hilfsleistungen im Gazastreifen zu ermöglichen, so der Regierungssprecher. Auch in Brüssel betonen Deutsche und andere EU-Mitglieder die Semantik. "Fenster", das klingt noch kürzer, noch begrenzter als "Pausen".

Selbst der Plural ist politisch: Vor jedem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs und -Chefinnen kursieren Schlussfolgerungen. Das ist der Text, auf den sich alle 27 einigen sollen. In einer Version vom Mittwochmorgen steht das Wort "humanitäre Pause", also Einzahl.

"Ich bin mir nicht sicher, ob das so bleibt", mutmaßt ein EU-Diplomat - und liegt richtig. Am Abend heißt es im englischen Original "humanitarian pauses" - also Mehrzahl. Wer mag, kann darin das Vorübergehende lesen, mehr freie Hand für Israel im Kampf gegen Hamas

Dissonanzen innerhalb der EU

Diplomatische Bemühungen im Nahost-Konflikt werden durch einen Eklat im Weltsicherheitsrat überschattet. 25.10.2023 | 1:38 min

Schwere Vorwürfe gegen Staat Israel

Israels Botschafterin in Irland warf ihm vor, sich "uninformiert" zu äußern. Doch was Higgins sagt, denken viele Iren, Tausende demonstrieren. Zoe Lawlor von der irisch-palästinensischen Solidaritäts-Kampagne nennt Israel einen "Apartheidstaat". Auch hier spielt Geschichte mit: Im 16. Jahrhundert kolonisierten Briten Irland. Iren scheinen viele Parallelen zu erkennen - zum Land von Israelis und Palästinensern.

Österreich mit weniger Pro-Palästina-Demos

Dazu passt eine Israel-Politik mit wenig Kritik und das, was Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwoch auf Besuch in Tel Aviv sagt: "Wenn wir es nicht schaffen, die Hamas in Israel zu besiegen, wird sie nach Europa kommen."