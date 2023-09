Es sind Rekrutierungen, die auf der von Russland annektierten Krim und den "Volksrepubliken" in der Ostukraine schon vor dem großen russischen Einmarsch in die Ukraine begannen. In Donezk und Luhansk wurde am 19. Februar 2022 die Mobilmachung ausgerufen. Auf der Halbinsel Krim wiederum gehören Rekrutierungen in die russische Armee seit der Annexion 2014 zum Alltag.