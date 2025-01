Egal ob Strom oder Gas: Erhöht der Anbieter die Preise, sollten Verbraucher checken, ob das rechtens ist. So kann eine per Vertrag vereinbarte Preisbindungsklausel oder Preisgarantie eine Preiserhöhung ausschließen. Generell ist der Anbieter verpflichtet darüber zu informieren, aus welchem Grund er die Preise erhöht. Preisänderungen müssen einen Monat bevor die Änderung in Kraft treten soll, schriftlich mitgeteilt werden. In der Regel haben Kunden bei einer Preisänderung ein Sonderkündigungsrecht und können den Anbieter unabhängig von der vereinbarten Vertragslaufzeit wechseln.