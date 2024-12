PFAS ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien. Sie kommen nicht natürlich vor, sondern werden erst seit den 1940er-Jahren hergestellt. PFAS sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und haben eine hohe Hitzebeständigkeit. Deshalb werden sie in vielen Produkten des täglichen Gebrauchs, wie Kosmetik, Textilien oder Papierbeschichtungen, verwendet.



Menschen nehmen PFAS vor allem über Lebensmittel auf. Sie sind unter anderem in Böden, Trinkwasser und Futtermitteln nachweisbar und landen über die Umwelt in unserer Nahrung. Insgesamt umfassen PFAS eine Stoffgruppe von circa 10.000 Stoffen. Einige wurden bereits verboten. Weitere Verbote werden diskutiert.