BH-Beratung: Tipps für den perfekten Büstenhalter

Heutzutage wird im Falle einer Brustkrebserkrankung meist brusterhaltend operiert. "Diese Kundinnen suchen in erster Linie einen bequemen BH, der aber auch was hält." Ärzte empfehlen, nach der OP einen gutsitzenden Sport-BH ohne Bügel zu tragen - damit die Narben gut verheilen. Den BH sollte man dann am Tag wie in der Nacht tragen, quasi anstelle eines Verbands. Er sollte aus diesem Grund am besten einen Vorderverschluss haben, rät Borelli.