Rente mit 63: Was Anrechnungszeiten für die Rente bringen

Wer vor dem regulären Rentenalter von aktuell 67 Jahren in den Ruhestand gehen möchte, der muss mindestens 63 Jahre alt und mindestens 35 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein. Dann gibt es einen Rentenanspruch, allerdings mit Abzügen. Was viele nicht wissen: Zu den 35 Versicherungsjahren zählen auch bestimmte Zeiten, in denen Arbeitnehmer*innen keine Beiträge zahlen.

1. Schule und Studium

2. Mutterschutz

Mütter dürfen sechs Wochen vor und bis zu acht Wochen nach der Geburt nicht arbeiten. Sie zahlen in der Zeit also auch keine Beiträge in die Rentenversicherung ein. Doch die Zeit wird für die Rente trotzdem angerechnet. Dafür müssen die Mütter nichts weiter tun: Die Mutterschutzfrist wird der Rentenversicherung automatisch gemeldet. In welcher Höhe die Beiträge zum Tragen kommen, ist individuell unterschiedlich. Angerechnet wird der Durchschnitt der im gesamten Berufsleben gezahlten Beiträge. So kann die Mutterschutzfrist die spätere Rente sogar steigern.