Gebühr fürs Restaurant: Wer trotz Reservierung nicht kommt

Wer einen Tisch kurzfristig oder gar nicht absagt, muss in manchen Restaurants eine Strafe zahlen. Die so genannte "No Show"-Gebühr bringt Ärger, wird aber zunehmend verlangt.

Hilft die "No Show"-Gebühr in der Gastro?

Leere Tische trotz Reservierung – für Gastronomen wird die zunehmende Unverbindlichkeit in der Gesellschaft zum ernsthaften Problem. 24.04.2023 | 3:10 min

Die Unverbindlichkeit in der Gesellschaft wird für Gastronomen zum ernsthaften Problem. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) NRW kommt es zu erheblichen Umsatzeinbußen, weil Gäste trotz Reservierung nicht kommen oder kurzfristig absagen. "Es betrifft vor allem Restaurants im mittleren und höheren Preissegment , die wenig Laufkundschaft haben", sagt Pressesprecher Thorsten Hellwig.

"No Show"-Gebühr als "Hilferuf der Gastronomen"

Durch mehr anonyme Online-Reservierungen habe das Phänomen zugenommen. Zehn Prozent der befragten Gastronomen in NRW erheben aufgrund der Entwicklung bereits eine "No Show"-Gebühr - Tendenz steigend. Bei einer Reservierung müssen Gäste ihre Kreditkartendaten angeben.

Das ist letztendlich ein Hilferuf der Gastronomen. Die ultima ratio. Eigentlich hat niemand Lust auf so eine Gebühr. Thorsten Hellwig, Pressesprecher DEHOGA NRW

Das Restaurant "Refettorio" in Genf bietet mittags Gourmet-Küche für alle an, abends kommen Bedürftige in den Genuss. Die Gäste am Mittag finanzieren so das Abendessen für 40 Leute. 01.12.2022 | 1:58 min

Bewusstsein für Arbeit im Restaurant schaffen

Sarah Bourgeuil, Inhaberin eines französischen Bistros in Düsseldorf, hat die "No Show"-Gebühr vor kurzem eingeführt. Ihr entgingen an manchen Tagen bis zu einem Viertel der Einnahmen. Nun verlangt sie bei Nichterscheinen oder kurzfristigen Absagen 50 Euro pro Person, es sei denn, sie kann den Tisch neu vergeben. Bislang wurde die Gebühr nicht fällig. Sie hat das Gefühl, die Maßnahme wirkt.

Wir ärgern uns, dass einige so unzuverlässig sind. Wir möchten niemanden erziehen, aber ein Bewusstsein schaffen, dass wir hier den ganzen Tag stehen, alles vorbereiten, kochen und sehnsüchtig auf die Gäste warten. Sarah Bourgeuil, Gastronomin aus Düsseldorf

Gebühr führt auch zu Abzocke-Vorwürfen

Aber es gibt auch andere Erfahrungen: Sebastian Staudinger hat die "No Show"-Gebühr in seinem Restaurant in Düsseldorf nach kurzer Zeit wieder abgeschafft.

Wir wurden heftig angegangen, wie man die Leute so abzocken könne. Es gab nur Ärger und der Arbeitsaufwand stand in keinem Verhältnis. Sebastian Staudinger, Gastronom aus Düsseldorf

"In anderen Ländern und Branchen wie der Medizin oder Hotellerie sind "No Show"-Gebühren ganz normal, scheinbar aber noch nicht in der deutschen Gastronomie", ärgert sich der Gastronom.

Wie Restaurants gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen:

Rund ein Drittel unserer Lebensmittel landen im Müll. Die Brüsseler Organisation „Eatmosphere“ will das ändern. 25.11.2016 | 2:01 min

Gastronomen müssen sich bei "No Show"-Gebühr an Regeln halten

Wer in Deutschland Gäste für das Nichterscheinen zur Kasse bittet, ist an Vorgaben gebunden. Die "No Show"-Klausel muss in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtswirksam formuliert sein. "Gästen muss der Nachweis gestattet sein, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Steht das nicht in den AGB, kann der Gast die Zahlung verweigern", erklärt Iwona Husemann, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW.

Am schönsten wäre es, wenn man freundlich miteinander umgeht und rechtzeitig absagt. Auch die Gastronomen können Unstimmigkeiten vermeiden und zum Beispiel per SMS, Mail oder Telefon an die Reservierung erinnern. Iwona Husemann, Juristin Verbraucherzentrale NRW

Der DEHOGA appelliert an die Gäste, sich klarzumachen, dass eine Reservierung Prozesse wie Einkauf und Personalplanung in Gang setzt und verbindlich eingehalten werden sollte. Sarah Bourgueil wünscht sich ein einheitliches Vorgehen aller Gastronomen beim Thema "No Show"-Gebühr. Das zeichnet sich derzeit aber noch nicht ab.