FC Bayern scheitert: Bitteres Ende einer verkorksten Saison

So verständlich der Frust auch war über das auf bittere Weise zustande gekommene Aus, passte es doch ins Gesamtbild der Saison. Aus dem DFB-Pokal hatten sich die Bayern schon in der zweiten Runde beim Drittligisten Saarbrücken blamabel verabschiedet. In der Bundesliga hatten sie gegenüber Meister Leverkusen das Nachsehen. Nun müssen die Bayern auch noch ertragen, dass Dortmund im Finale der Champions League steht und sie komplett leer ausgehen.