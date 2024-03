Bayern droht titellose Saison: "Es hat an allem gefehlt"

Es habe "an allem gefehlt", kritisierte der deutsche Nationalspieler die seiner Meinung nach mangelnde Einstellung scharf und appellierte an die Kollegen, jeder solle sich an den freien Ostertagen hinterfragen. Für Kimmich steht fest: "Wenn wir so auftreten, wird es schwer nächste Woche in Heidenheim und auch in der Champions League ."