EM-Qualifikation: Basketballer unterliegen Bulgarien

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), in der David Krämer erneut als einziger Goldmedaillengewinner von Manila stand, ist mit einer 1:1-Bilanz zunächst Tabellenzweiter hinter den Bulgaren in der Vierergruppe D. Drei Teams bekommen ein Ticket für die EuroBasket im kommenden Jahr in Zypern, Finnland, Polen und Lettland.