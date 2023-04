Basketball : Frauen-WM 2026 in Deutschland

Die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen wird 2026 in Deutschland ausgetragen. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekam vom Weltverband FIBA bei der Vergabe in der philippinischen Hauptstadt Manila den Zuschlag für die Veranstaltung in drei Jahren. Vom 4. bis 13. September 2026 kämpfen dann 16 Teams zunächst in vier Vierergruppen um den Titel. Gespielt werden soll in Berlin.