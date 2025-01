Fußball-Bundesliga: Leverkusen gewinnt in Dortmund

Perfekter Auftakt für den deutschen Meister: Bayer Leverkusen hat das erste Spiel der Fußball-Bundesliga im neuen Jahr gewonnen. Auswärts bei Borussia Dortmund setzte sich Bayer 04 verdient mit 3:2 (3:1) durch und verkürzte den Abstand auf Tabellenführer FC Bayern zumindest vorübergehend auf einen Zähler. Die Münchner treten am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach an.

Leverkusen mit Blitzstart

Dortmund, in dieser Bundesliga-Saison in Heimspielen zuvor ungeschlagen, steckte den frühen Doppel-Schock gut weg und kam durch Jamie Gittens zum Anschlusstreffer (12.). Doch Schick stellte schnell den Zwei-Tore-Abstand wieder her, als er in der 19. Minute eine Flanke von Jeremie Frimpong verwertete. Serhou Guirassy verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:3-Endstand (79.).