Premier League: Luke Littler in Berlin auf Darts-Weltreise

Stars wie der Niederländer Michael van Gerwen, der Schotte Peter Wright und Gerwyn Price aus Wales oder Weltmeister Luke Humphries prägen seit Jahren das Gesicht der Darts-Szene. Doch seit der WM im Dezember im vergangenen Jahr ist mit Luke Littler ein neues Gesicht in den Mittelpunkt gerückt. Sein sensationeller WM-Finaleinzug im Ally Pally , danach Titel und Neun-Darter in Bahrain und ein weiteres World-Series-Endspiel in Den Bosch: Littler mischt in seinen jungen Jahren ganz oben mit.

Nun wartet auf ihn der erste große Auftritt in Deutschland, wenn am Donnerstagabend (20 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof die Pfeile in der Premier League fliegen. Für Luke Littler ist Berlin nur eine von vielen Stationen auf seiner aufregenden Tournee durch die Darts-Welt. Für die Fans in der Hauptstadt hingegen ist der 17 Jahre alte Engländer die herausragende Attraktion.