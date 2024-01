Darts-WM: Kronprinz Littler gehört die Zukunft

Littler gefeierter Star beim Debüt

Die Wucht, mit der Littler in seinem Sport angekommen ist, ist enorm. Gleich beim Debüt bei einer WM der Professional Darts Corporation PDC hat Luke "The Nuke" Fans und Experten verzaubert.

Ich musste heute gewinnen, denn in den nächsten Jahren wird er etliche Titel holen.

Jüngster Spieler der Geschichte im Finale

Der Teenager startete als Nummer 164 der Welt ins Turnier und zog als jüngster Spieler der WM-Geschichte ins Endspiel ein. Nach Simon Whitlock und Kirk Shepherd ist Littler überhaupt erst der dritte ungesetzte Spieler, dem das in 31 Jahren PDC-WM gelang. Das Wunderkind kassierte satte 230.000 Euro Preisgeld. Das katapultiert Littler in der sogenannten Order of Merit auf Rang 31.