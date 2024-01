Handball-Testspiel: DHB-Team besiegt Portugal klar

Auch das zweite EM-Vorrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist im ZDF zu sehen: Am Sonntag, 14. Januar 2024, 20.15 Uhr, überträgt "sportstudio live" aus Berlin die Partie Nordmazedonien – Deutschland. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr (Kommentator: Christoph Hamm, Co-Kommentator: Markus Baur). Bereits ab 18.00 Uhr können die Handballfans im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek die andere Partie in der Gruppe A verfolgen: Schweiz – Frankreich (Kommentator: Martin Schneider).



ARD und ZDF übertragen alle EM-Spiele des deutschen Teams – linear und online. Viele weitere EM-Spiele sind in Livestreams in den Mediatheken der beiden Sender zu sehen. So ist am Donnerstag, 11. Januar 2024, 20.30 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek das EM-Gruppenspiel Norwegen – Polen zu erleben (Kommentator: Gari Paubandt). Am Montag, 15. Januar 2024, sind gleich zwei EM-Spiele im ZDF-Livestream präsent: Ab 18.00 Uhr Polen – Faröer (Kommentator: Christoph Hamm) und ab 20.30 Uhr Schweden – Niederlande (Kommentator: Gari Paubandt).