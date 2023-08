Formel 1 : Zandvoort kämpft gegen Pyrotechnik

Was in Zandvoort dazu kommt: Zwar lässt die Strecke durch ihre spezielle Lage in der Dünenlandschaft an der Nordseeküste keine absoluten Zuschauerrekorde zu. 140.000 Fans wie etwa in Silverstone passen einfach nicht auf das Gelände. Aber um wenigstens 105.000 unterzubringen, geht es auf den Tribünen schon sehr eng zu - was das Risiko erhöht.