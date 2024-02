Bundesliga: BVB mit Remis in Heidenheim

Terzic: Nicht mehr verdient

Dortmund tut sich schwer

Die Gäste fanden nur schwer in die Partie. In der Offensive zeigte sich der BVB trotz viel Ballbesitzes ideenlos, was aber auch mit den Gastgebern zu tun hatte. Heidenheim trat gewohnt mutig und aggressiv auf, stand hinten sicher - und ging beinahe durch Tim Kleindienst in Führung (15.). Ein Dortmunder Kontertor von Donyell Malen wurde nach VAR-Kontrolle wegen Abseits nicht gegeben (26.).