Was gegen die Bayern klappte, sollte auch gegen den FSV gelingen. Zumindest vertraute Trainer Daniel Farke exakt den Spielern wie gegen die Bayern. Doch vom Schwung aus der Vorwoche war bei den Borussen wenig zu sehen. Fast aus dem Nichts gerieten die Gäste dann auch noch in Rückstand. Torhüter Jonas Omlin, in der Winter-Wechselphase für den abgewanderten Yann Sommer gekommen, spielte Nico Elvedi an. Der verspielte tief in der eigenen Hälfte den Ball im Zweikampf an Danny da Costa. Was folgte, war dessen maßgerechte Flanke und ein platzierter Kopfball von Lee: Die Führung der Mainzer.