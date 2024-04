Leverkusen dem Titel nah: Bayern kassieren nächste Pleite

Auch beim 2:3 (2:0) in Heidenheim blieb der FC Bayern nach gefälligem Auftakt in der ersten Halbzeit am Ende wieder fast alles schuldig. Der Rekordmeister schlingert angeschlagen wie lange nicht mehr durch die Rückrunde der Bundesliga . Lediglich 16 Punkte aus elf Spielen haben die Bayern in der Rückrunde nur geholt. Es ist die schwächste Ausbeute seit vielen Jahren.