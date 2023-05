Vor dem Bundesliga-Finale : Terzic als Dortmunds Titel-Trumpf

Das Wintertrainingslager in Marbella wird als Wendepunkt in die Klub-Geschichte eingehen, sollte der BVB den Titel holen. In der intensiven Pause nach der Weltmeisterschaft hat der Coach dem Team Selbstvertrauen eingeflößt und offenbar gute Impulse gesetzt. Er half Emre Can und Julian Brandt in die Spur und hat den bis dahin erfolglosen Karim Adeyemi und Donyell Malen Torgefahr eingehaucht.