Das nächste Kräftemessen mit den frisch gereizten Münchnern, die Höler mit seinem verwandelten Handelfmeter zum 2:1 in der Nachspielzeit am Dienstag aus dem Pokal befördert hatte, waberte da bereits in den Köpfen der Breisgauer herum. Treffpunkt ist diesmal Freiburg, dort geht es am Samstag, 15.30 Uhr, nun um Punkte in der Liga.