Fußball-Bundesliga: Union Berlin gewinnt gegen Holstein Kiel

Union Berlin: Traum von Europa lebt

Kiel wartet weiter auf ersten Dreier

Bei den Kielern war nach der nächsten Lehrstunde Frust angesagt. Erneut reichte eine ordentliche Leistung nicht zu etwas Zählbarem - auch nach dem siebten Spieltag müssen die Störche weiter auf den ersten Sieg in der Bundesliga in ihrer Vereinshistorie warten und bleiben auf einem direkten Abstiegsplatz.

Letzter Auswärtssieg der Eisernen im Februar

Rothe entscheidet Partie per Kopf

In Hälfte zwei riss das Heimteam das Geschehen dann zunächst stärker an sich - und wurde immer gefährlicher. Der gute Schuss von Finn Porath aus halblinker Position zwang Frederik Rönnow im Berliner Tor zu einer starken Parade (53.), kurz darauf zielte Kapitän Timo Becker knapp links vorbei (57.).

Der starke Rönnow war auch im Anschluss ein sicherer Rückhalt. In der Schlussphase verpasste zunächst Danilho Doekhi bei einem Pfostentreffer (89.) die Entscheidung, ehe Rothe per Kopf alles klar machte.

Werder ärgert Wolfsburg

Im zweiten Sonntagsspiel verlängerte der SV Werder den Heimfluch des VfL Wolfsburg und baute die eigene Erfolgsserie in der Fremde in dieser Saison aus. Mit dem dank einer starken zweiten Halbzeit verdienten 4:2 (1:1) bei den Niedersachsen feierten die Bremer bereits den dritten Sieg im vierten Auswärtsspiel und sprangen in der Tabelle nach dem siebten Spieltag auf den achten Rang. Die Wolfsburger warten indes seit mehr als fünf Monaten auf ein Erfolgserlebnis in der Volkswagen Arena.