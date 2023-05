... spielt die Werkself in der nächsten Saison in der Champions League - egal welchen Platz sie am Saisonende belegt. Zudem beeinflusst Leverkusens Bundesliga-Endplatzierung die Anzahl der zu vergebenen internationalen Plätze.



Leverkusen belegt einen Champions-League-Platz

Leverkusens Platz geht nicht an den Fünfplatzierten der Bundesliga, sondern wieder zurück an die UEFA, die ihn anderweitig verteilt.



Leverkusen belegt einen Europa-League-Platz

Der errungene Europa-League-Platz geht ebenfalls zurück an die UEFA und wird neu verteilt.



Leverkusen belegt einen Conference-League-Platz

Der erreichte Conference-League-Platz geht verloren.



Leverkusen belegt keinen Europa-Platz

In diesem Fall profitiert die ganze Liga, denn nun spielen acht statt sieben Teams international - so geschehen in dieser Saison, nachdem Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte. Die restlichen Klubs qualifizieren sich gemäß ihrer Endplatzierung für die jeweiligen internationalen Wettbewerbe.