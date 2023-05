Bald fast genau ein Jahr ist es jetzt her, dass Stadt, Verein und Fans an seinen Lippen klebten. Als Eintracht Frankfurt mit dem sensationellen Siegeszug in der Europa League Geschichte schrieb, galt Trainer Oliver Glasner als Architekt des Triumphes, der seine Idee vom Fußball immer sehr anschaulich schilderte. Noch heute kann sich der volksnahe Trainer bei einem Besuch des Wochenmarktes an der Konstablerwache oder einer Apfelweinkneipe in Sachsenhausen vor Schulterklopfern kaum retten.