Doch noch vor der Pause fiel das 0:1. Wieder mal wirkte die Union-Abwehr nicht sicher, eine Hereingabe von der Seite fälschte Josip Juranovic so ab, dass der Ball Politano an die Brust prallte und von dort ins Tor. So unglücklich der Gegentreffer fiel, so viel Pech hatte Juranovic, als er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Freistoß an den Pfosten setzte.