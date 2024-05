Champions League: Dortmund bezwingt Paris Saint-Germain

BVB verteidigt aufopferungsvoll

Beide Teams verzichteten vor 80.000 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion auf eine Abtastphase und suchten von Beginn an den Weg nach vorne. Ousmane Dembele sorgte mit einem 18-Meter-Schuss für den ersten Abschluss, verfehlte das Tor von BVB-Keeper Gregor Kobel aber um einen Meter (11. Minute). Auf der Gegenseite brachte hohes Gegenpressing der Dortmunder Julian Brandt die Möglichkeit, Marcel Sabitzer zu bedienen, der Österreicher scheiterte aus spitzem Winkel an PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma (14.).

Trotz der Chance von Sabitzer hatte in dieser Phase des Spiels Paris die Kontrolle übernommen, der BVB lief zumeist hinterher und verlor die Bälle rasch. Die Franzosen, bei denen Dembele mit einem Weitschuss erneut nicht gut genug zielte (18.), kam wesentlich häufiger und schneller in gefährliche Räume als die Borussia.

Füllkrug besorgt die Führung

Nach dem Seitenwechsel sah sich der BVB zumeist in die Defensive gedrängt - und hatte in der 51. Minute doppeltes Glück: Erst traf Kylian Mbappé, an diesem Abend bis zur Einwechlsung von Randal Kolo Muani für Bradley Barcola als Mittelstürmer aufgeboten, mit einem Schlenzer den Pfosten. Sekunden danach landete auch ein Schuss von Hakimi am Aluminium.