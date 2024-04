Der BVB bei Atlético Madrid: Gewankt aber nicht gefallen

So kam es dann auch, am Ende mussten die Dortmunder im Hexenkessel des Estadio Metropolitano vor 70.460 Zuschauern in eine 1:2 (0:2)-Niederlage einwilligen , die glimpflich ausfiel, weil sich die Deutschen nach einer schlimmen ersten halben Stunde, in der sie aufgrund krasser individueller Fehler entscheidend ins Hintertreffen zu geraten drohten, zu einer signifikanten Leistungssteigerung aufrafften.