Flick beim FC Barcelona: Härtetest gegen die alte Liebe

In Barcelona kursiert vor dem Spitzenspiel in der Champions League gegen den FC Bayern eine hübsche Anekdote. Seit der Auslosung habe Präsident Joan Laporta seinen Trainer Hansi Flick immer mal wieder zu Seite genommen, um ihn scherzhaft wissen zu lassen: "Du bist uns noch etwas schuldig."

Erinnerung an das irreale 8:2 von 2020

Beide sind Tabellenführer in ihrer Liga, beide haben aber in der Champions League schon ein Spiel verloren: Die Partie FC Barcelona - Bayern München kann Weichen stellen.

Für den FC Barcelona wird die Rückschau umso deprimierender dadurch, dass es die folgenden vier Begegnungen mit den Münchnern - inzwischen ohne Flick - auch allesamt verlor. Tordifferenz: 0:11. Der FC Bayern ist für die heutigen Gastgeber also längst das, was er einst für Real Madrid war. Die "bestia negra", der Angstgegner.

Flick findet Barca einfach nur "grandios"

Niemand in Europa schießt so viele Tore

Dennoch wurden in der Liga neun von zehn Spielen gewonnen. Zudem hat keine europäische Mannschaft so viele Tore in dieser Saison geschossen, 39 in allen Pflichtspielen (die Bayern folgen mit 38).