CL-Halbfinale gegen PSG: BVB-Rakete Adeyemi hebt endlich ab

Spektakuläre Laufduelle gegen Hakimi und Dembélé

Wohl nie in den zwei Jahren bei Schwarz-Gelb hat der 22-Jährige die taktischen Vorgaben von Trainer Edin Terzic so gut umgesetzt und sich derart fürs Team aufgeopfert. Die Laufduelle mit den früheren BVB-Sprintern Achraf Hakimi und Ousmane Dembélé auf der linken Abwehrseite waren spektakulär.

Vom Solokünstler zum Teamplayer

Diszipliniertes Arbeiten gegen Ball und Gegner - bis dahin hätte kaum jemand diese Attribute mit dem Hochgeschwindigkeits-Fußballer in Verbindung gebracht. Dem extrovertierten Adeyemi hängt der Ruf des schlampigen Genies nach, das schnell die Lust am Spiel verliert, wenn’s mit eigenen Aktionen mal nicht klappt.

Konzentration auch im Rückspiel gefragt

Adeyemi hält Speed-Rekord der Bundesliga

Bei Frankreichs Meister ist Dortmunds Nummer 27 aber auch in ihrer Stamm-Domäne gefragt, der Offensive. Dank seiner Sprungkraft und Ballfertigkeit kann "Air Adeyemi" Stürmer Niclas Füllung helfen, Bälle in der gegnerischen Hälfte fest zu machen und zu verteilen, um für nötige Entlastung zu sorgen.

Verletzungen bremsen Adeyemi immer wieder ein

Als Blaupause dient das Viertelfinale in der Königsklasse gegen den FC Chelsea in der Vorsaison , als Adeyemi nach Gäste-Ecke den Turbo zündete und Argentiniens Weltmeister Enzo Fernandez die Hacken zeigte. Ein solches Supersolo könnte die halbe Miete sein für die dritte Finalteilnahme der Dortmunder in der Königsklasse nach 1997 und 2013.

Für Adeyemi wäre es der nächste Schritt, um in Dortmund den Durchbruch zu schaffen. Bislang wurde der freche Linksfuß immer wieder zurückgeworfen. In der Debütsaison verpasste er zehn Spiele verletzt, in der aktuellen sind es neun. In beiden Spielzeiten wurde er erst im Saisonfinale wichtig fürs Team.