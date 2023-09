Champions-League-Auftakt : Paris zu stark für den BVB

Das erste Spiel in der diesjährigen Champions League verlief für Borussia Dortmund anders als erhofft. Gegen Kilian Mbappé und Kollegen verlor der deutsche Vizemeister trotz großen Einsatzes mit 2:0 (0:0). Die Tore für die Mannschaft von Luis Enrique erzielten Mbappé per Handelfmeter in der 49. Minute und der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi. Für die Dortmunder geht es in der Königsklasse am 4. Oktober weiter. Dann empfängt der Klub den AC Mailand, drei Wochen später geht es zu Newcastle United. Zum Auftakt trennten sich die beiden kommenden Gegner der Westfalen am Dienstag 0:0.