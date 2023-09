Seit seiner Gründung 1966 qualifizierte sich der 1. FC Union Berlin viermal für den europäischen Wettbewerb. Das erste Mal 2001/02 im damaligen UEFA-Cup (heute Europa League), nachdem man 2001 als Regionalligist (damals drittklassig) das Pokalfinale gegen Schalke 04 erreicht hatte (0:2).



2021/22 schied man in der Gruppenphase der Conference League aus. In der vergangenen Saison schaffte es die Elf von Trainer Urs Fischer ins Europa-League-Achtelfinale. Nun spielt Union erstmalig in der Champions League. Neben Real Madrid treffen die „Eisernen“ in Gruppe C auf die SSC Neapel und Sporting Braga.