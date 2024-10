Vor dem Spiel gegen Juve: Hausgemachte Unruhe bei RB Leipzig

Es war bei RB Leipzig zuletzt viel von externem wie internem Druck die Rede, der sich pünktlich vor dem ersten Heimspiel dieser Champions-League-Saison gegen Juventus Turin (Mi., 21 Uhr) in Spielfreude und Tore verwandelt hatte. Beim 4:0 gegen den FC Augsburg am Wochenende hatte sich die junge Leipziger Offensive endlich freigeschwommen. Vor allem Spielmacher Xavi Simons legte die Last, das Spiel nun allein lenken zu müssen, ab. Er schwang sich in der zweiten Hälfte zu einer Klasseleistung mit einem Tor und einer Vorlage auf.