Zwar ist es bis zum großen Finale in Istanbul am 10. Juni noch ein bisschen hin, aber Carlo Ancelotti hat sich für seinen Geburtstag am selben Tag schon einmal mit seinem Kumpel Paolo Maldini verabredet. "Unmittelbar nach der Auslosung rief er mich an und sagte: 'Paolo, wir sehen uns in Istanbul, okay?'", erzählte Maldini, Technischer Direktor des AC Mailand. Milan ist in seinem Viertelfinale im italienischen Duell gegen Königsklassen-Überflieger Napoli gefordert.