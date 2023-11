Kobel knüpft nahtlos an die Vorsaison an, in der er elf Mal in der Liga eine weiße Weste behielt und 74 Prozent aller Torschüsse parierte. Zu Recht wurde er von der Fachpresse und den Profi-Kollegen zum Torhüter des Jahres gekürt. Bei aller Wertschätzung für den guten Ersatzmann Alexander Meyer: Hätte Kobel nicht elf Pflichtspiele verletzt verpasst, wäre für den BVB vielleicht ein Happy End in der Meisterschaft rausgesprungen und das Viertelfinale in der Königsklasse.