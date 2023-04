Ein Wiedersehen in Istanbul am 10. Juni - Ancelottis Geburtstag - würde der AC vor Augen führen, dass seit den letzten großen Erfolgen viel Zeit vergangen ist. 2007 schickte sich Milan an, Real als Champions-League-Rekordsieger abzulösen. Nach fünf Titeln zwischen 2014 und 2022 stehen die Madrilenen bei 14 Erfolgen. Die Rot-Schwarzen waren zwischen 2014 und 2021 gar nicht in der Königsklasse vertreten. Den Weg in die Zukunft hat jedoch Milan-Ikone Maldini höchstpersönlich geebnet.