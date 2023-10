Er wolle Offenheit und Ehrlichkeit reinbringen, was nach den atmosphärischen Störungen in Down Under ein guter Ansatz ist. Fußballerische Defizite sprach der Fachmann ebenfalls unverblümt an. "Wir müssen wir ein höheres Tempo spielen, den Aufbau mit weniger Kontakten." An den Qualitäten zweifelt der gewichtige Hoffnungsträger mitnichten: "Ich weiß, was sie können, und gehe davon aus, dass sie liefern." Da fordert einer auch wieder mehr Mut ein.