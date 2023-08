48 Mal standen sich Eintracht Braunschweig und Schalke 04 bisher gegenüber, 38 Duelle gab es in der ‎ersten und sechs in der zweiten Liga sowie vier im DFB-Pokal. Die Bilanz ist insgesamt positiv für die ‎Niedersachsen (21 Siege, zwölf Unentschieden, 15 Niederlagen), im DFB-Pokal ist sie hingegen ‎ausgeglichen. Die "Löwen" gewannen zweimal bei den Knappen (3:2 im Achtelfinale am 24. Februar ‎‎1968, 2:1 in der dritten Runde am 13. Dezember 1975), die wiederum setzten sich einmal in ‎Braunschweig (1:0 im Achtelfinale am 31. Oktober 1937) und einmal daheim durch (4:0 in der ‎zweiten Runde am 3. November 1990). Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am ‎‎22. März 2014 statt: Schalke gewann in der ersten Liga mit 3:1 gegen die Eintracht.