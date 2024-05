DFB-Pokal-Historie: Sensationen im Finale

1970: Kickers Offenbach - 1. FC Köln 2:1 (1:1)

So kurz nach dem Aufstieg stemmte bislang kein Bundesligist den Pokal in die Höhe - und das lag an einem Kuriosum: Die Kickers starteten als Regionalligist in die Pokalsaison 1969/70, bezwangen als zweitklassiger Verein in der ersten Hauptrunde 1860 München.