DFB-Kapitän: Gündogans Antworten an die Zweifler

Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Kapitän Ilkay Gündogan Quelle: dpa

Als Ilkay Gündogan nach dem 2:0 (1:0) gegen Ungarn und dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der EM als sogenannter "Player of the match" auf dem Pressepodium im Bauch der Stuttgarter Arena saß, hatte er einige Antworten auf die Zweifel an ihm schon auf dem Platz gegeben.

Doch nun sollte sich der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach seiner Vorlage zum 1:0 des erneut herausragenden Jamal Musiala und seinem eigenen Tor zum 2:0 auch noch mündlich zu manch einer Frage äußern, die sich wie ein unangenehmer Gegenspieler vor ihm aufbaute.

Lange tut sich Deutschland gegen Ungarn schwer. Dann erlösen Jamal Musiala und Ilkay Gündogan mit ihren Treffern das DFB-Team. Damit steht Deutschland im EM-Achtelfinale. 19.06.2024 | 8:03 min

Gündogan spürt das Vertrauen im Team

Was er dazu sage, dass ganz Deutschland ihm mehr vertrauen und ihn mehr unterstützen solle, hatte eine dieser Fragen in Anlehnung an die Ausführungen des Bundestrainers Julian Nagelsmann gelautet. Eine andere Frage zielte auf Gündogans Befinden und darauf, ob er sich jetzt ganz angekommen fühle bei der DFB-Auswahl.

Der eloquente und sensible Gündogan wählte seine Worte mit Bedacht, und es erzählte viel, dass er vorsichtshalber nur über den internen Umgang mit ihm sprach:

Ich spüre vor allem das Vertrauen vom Trainer, vom Trainerteam, von meinen Mitspielern, dem Staff. DFB-Kapitän Ilkay Gündogan

Stimmen und Analyse nach dem Sieg des DFB-Teams gegen Ungarn mit ZDF-EM-Experte René Adler. 20.06.2024 | 6:17 min

Gündogan fühlt sich "extrem wohl" im DFB-Team

Er fühle sich "extrem wohl in dieser Mannschaft, und das ist erstmal ein sehr, sehr gutes Vorzeichen, um auf dem Platz frei aufzuspielen", so Gündogan. Es sei in den vergangenen Monaten und Jahren nicht immer leicht gewesen, räumte der Mittelfeldspieler des FC Barcelona ein. Nun aber sei das Gefühl bei diesem Turnier besser.

Der 33-Jährige formulierte es so: "Grundsätzlich ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die Harmonie in der Mannschaft, auf einem extrem hohen Niveau, und es macht einfach Riesenspaß."

Die deutsche Nationalmannschaft kann gegen Griechenland erst nach der Halbzeit einigermaßen überzeugen. Ein Traumtor von Pascal Groß sorgt am Ende für einen 2:1-Erfolg. 08.06.2024 | 2:59 min

Blindes Verständis mit Kroos

Nun aber hat sich Gündogan in seiner neuen Rolle eingefunden, in der er vor Toni Kroos spielt statt wie früher neben ihm. Zwischen ihnen bestehe ein fast blindes Verständnis, und wenn sie sich nur "eine Millisekunde" anschauten, wüssten beide, "was der andere denkt und vorhat", erzählte Gündogan, "so eine Verbindung ist auf dem Platz unfassbar wichtig."

Mit einem Tor und zwei Vorlagen hatte sich Gündogan sogar vorerst an die Spitze der Scorerliste der EM gesetzt. Nagelsmann nutzte die Gelegenheit, um einen Appell ans Publikum zu richten.

Ilkay ist ein extrem smarter Spieler, wir müssen ihm alle ein bisschen mehr vertrauen im Land. Bundestrainer Nagelsmann über Gündogan

Der Bundestrainer vertraut seinem Kapitän

Der Bundestrainer verwies auch auf Gündogans Vita. Darunter auf seine frühere Rolle als Kapitän von Manchester City beim Gewinn der Champions League in der Saison 2022/23. Nagelsmann sagte:

Ich habe großes Vertrauen in ihn, weil ich weiß, was in ihm steckt. Wir müssen ihn alle einfach ein bisschen pushen, weil er uns auch pushen kann, weil er uns helfen kann, erfolgreich zu sein. Julian Nagelsmann, DFB-Trainer

Nagelsmanns Zwischenfazit und Prognose zu Gündogan: "Er hat es in beiden EM-Spielen sehr gut gemacht, und ich bin mir auch ganz sicher, dass es so weitergeht."

Wie viel besser sind die Chancen der deutschen Nationalmannschaft auf den Titel, weil die EM zuhause stattfindet. Forschende aus Salzburg haben nun den Heimvorteil im Fußball untersucht. 14.06.2024 | 4:34 min

Öffentliche Kritik nagte an Gündogan

Gündogan haben die warmen Worte des Bundestrainers und auch manch eines Teamkollegen sehr gefreut. Die Anerkennung in der Mannschaft und der Umgang miteinander sind ihm besonders wichtig. Doch es war zuletzt auch zu spüren, dass die öffentliche Kritik an ihm nagt.

Das weiß auch Nagelsmann, doch er weiß eben auch, wie viel ein großes Selbstvertrauen bei einem Fußballer ausmachen kann. Wohl auch deshalb formulierte er seinen Appell. Bestärkt fühlen konnte sich Gündogan aber schon allein durch seine erneut überzeugende Leistung.