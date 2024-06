Fußball-EM: Italiens Offenbarungseid gegen die Schweiz

Italiens traurige Rückkehr nach Berlin

Präsenz in den Zweikämpfen, Passsicherheit, Tempo, Torgefahr: Die Elf von Trainer Luciano Spalletti ließ alles vermissen, was es gebraucht hätte, um es mit Granit Xhaka und Co. aufnehmen zu können. "Unter dem Aspekt der Intensität waren wir unterlegen. Die Schweiz hat sich zu Recht qualifiziert", hielt Italiens Coach hinterher fest.

Trainer Spalletti übernimmt Verantwortung

Auch diverse Ausfälle rief Spalletti, der sein Team "auf einem Pfad" sieht, in Erinnerung. "Die Verantwortung für das, was passiert ist, liegt aber bei mir", betonte er mehrfach.

Kein Gedanke an Rücktritt bei Spalletti

In seinem EM-Fazit wollte Spalletti gleichwohl nicht alles schwarzmalen: "Ich bin nicht glücklich mit dem, was wir heute und gegen Spanien gezeigt haben. Ich bin zum Teil zufrieden mit dem, was wir in den anderen zwei Spielen gezeigt haben."