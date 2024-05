Zwei Bundesliga-Spieler in Spaniens EM-Kader

Der FC Barcelona und Real Sociedad San Sebastián sind mit jeweils fünf Profis die am stärksten vertretenen Vereine im vorläufigen erweiterten EM-Kader der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. Nationaltrainer Luis de la Fuente gab die Namen der 29 von ihm nominierten Spieler am Sitz des spanischen Verbandes RFEF in Las Rozas bei Madrid bekannt.